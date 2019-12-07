«Нафтогаз» назвал условия отказа от исков к «Газпрому». События дня. ФАН-ТВ

«Нафтогаз» назвал условия отказа от исков к «Газпрому» Украина готова отказаться от новых «газовых исков» к России — если получит голубое топливо в счет погашения долга. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Более того, по его словам, новый контракт между странами на транзит газа должен стать долгосрочным. Напомним, что в прошлом году Стокгольмский арбитраж обязал российский «Газпром» выплатить $2,56 млрд украинскому «Нафтогазу» (по делу о якобы нарушениях объема транзита). На этой неделе в Киеве заявили, что часть этого долга уже удалось взыскать. Причем в ноябре 2019-го «Нафтогаз» подал еще один иск против «Газпрома» — теперь уже на $12 млрд. Россия не раз призывала Украину отказаться от всех взаимных претензий в суде, а в ином случае новый контракт на транзит газа может быть вообще не подписан. Действующее соглашение истекает с началом 2020 года.

Четверо погибли после стрельбы на военной базе в США Четверо погибших и 11 раненых — таков предварительный итог очередной стрельбы в США. Она прогремела на базе «Пенсакола» Военно-морских сил страны в штате Флорида. Как сообщают американские СМИ, злоумышленник взял пистолет и открыл огонь в учебно-тренировочном корпусе базы. Как позже рассказал губернатор региона Рон Десантис, стрелком оказался военнослужащий из Саудовской Аравии, который проходил в Штатах стажировку. По предварительным данным, он застрелил трех американских солдат, а затем покончил с собой. О причинах трагедии пока ничего не известно. Свои соболезнования семьям погибших уже выразил президент США Дональд Трамп.

В СовФеде раскритиковали предстоящую акцию Чубарова Предстоящий марш в Крыму, если он, конечно, состоится, будет акцией против населения полуострова. Такое мнение в интервью RT выразил Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации по международным делам. Его слова стали ответом на заявления Рефата Чубарова, лидера запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа». Ранее тот анонсировал так называемый «марш достоинства», участники которого планируют пересечь границу и попасть из Украины в Крым. Дату шествия Чубаров не назвал, но заявил, что подготовка к ней уже ведется. Сам он — противник воссоединения России и Крыма, однако жители полуострова на референдуме 2014 года высказались иначе. Так что, на кого рассчитана акция, пока не очень понятно.