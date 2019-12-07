Совет Европы рекомендовал Украине пересмотреть закон о госязыке

Киев, 7 декабря. Закон о государственном языке Украины необходимо пересмотреть, так как он не может найти баланс между укреплением национального языка и защитой языковых прав меньшинств. Соответствующая информация приводится в коммюнике Венецианской комиссии Совета Европы.

В документе указывается, что Киев должен добиться баланса, который необходим для избежания языковой проблемы и межэтнической напряженности на территории страны. По словам экспертов, языковая политика — сложная и деликатная проблема на Украине.

Венецианская комиссия выступила с предложением изменить закон о меньшинствах и провести консультации с заинтересованными сторонами. Эксперты советуют убрать пункт, который предполагает ответственность за умышленное искажение украинского языка в официальных документах. Также Киеву рекомендовали пересмотреть положения, касающиеся требований к контенту на территории страны. Венецианской комиссии СЕ, кроме того, предложила еще одно нововведение — печатные СМИ на языке меньшинства должны публиковаться на украинском языке в один день.

Ранее депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко рассказал, что кабинет министров Украины назначил Татьяну Монахову на пост уполномоченного по защите государственного языка. Ее на этот пост предложило министерство культуры, молодежи и спорта. Соответствующая должность предусмотрена законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

После госпереворота в 2014 году киевская власть установила курс на тотальную украинизацию. На Украине ввели обязательные квоты на украиноязычный контент на радио и телевидении. Кроме того, был принял закон об образовании. Он предполагает, что все учебные заведения должны преподавать только на украинском языке.

Министр образования и науки Украины Анна Новосад сообщила о запланированном переходе на госязык не только русскоязычных учебных заведений, но и школ языковых меньшинств, которые принадлежат к языкам Европейского союза. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев призвал СЕ и ОБСЕ отреагировать на это решение киевской власти, отметив, что русскоязычным жителям юго-востока страны оставляют все меньше пространства для выбора.