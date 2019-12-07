Луганск, 7 декабря. Военные ВСУ дважды нарушили перемирие и обстреляли территорию Луганской Народной Республики за минувшие сутки. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По данным представителя ЛНР, 5 декабря киевские силовики один раз нарушили режим тишины, а за 6 декабря со стороны ВСУ было зафиксировано два обстрела.

«Огонь украинские военнослужащие вели из минометов 120-го и 82-го калибра. В ход шло и вооружение БМП. Обстрелу подверглись населенные пункты Нижнее Лозовое и Логвиново», — уточнил он.

Гражданская война в Донбассе началась в 2014 году после госпереворота на Украине. Луганская и Донецкая области выступили против новых властей и объявили о своей независимости. Тогда Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году ее переименовали в операцию объединенных сил (ООС).

Боевые действия в Донбассе продолжаются, несмотря на разведение сил, которое было подтверждено миссией ОБСЕ 26 ноября. При этом на следующий же день после отвода войск в ЛНР обвинили Киев в размещении военной техники на линии соприкосновения и минировании дорог возле населенных пунктов в Донбассе.