Подопечный Шнурова «оскорбил» Гагарину на шоу «Голос»

Москва, 7 декабря. Один из участников музыкального проекта «Голос» на Первом канале «оскорбил» российскую певицу Полину Гагарину.

Подопечного лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова Арсения Курчанина, бросившего гору семечек перед исполнительницей, раскритиковали за излишнюю фамильярность. Конкурсант вышел на сцену в рамках музыкального проекта в спортивном костюме. Он исполнил песню группы «Руки вверх» под названием «Лишь о тебе мечтая».

Курчанин пытался соответствовать своему образу дерзкого молодого человека, но немного переусердствовал, обратившись к члену жюри Полине Гагариной. Российская исполнительница указала конкурсанту на его излишне грубое поведение и отметила, что этому научил его Сергей Шнуров. Как заметила Гагарина, Курчанин всегда казался ей скромным и интеллигентным.

После выступления певица попросила лидера группы «Ленинград» убрать за своим подопечным: гора семечек оказалась у одной из девушек в зрительном зале.

Напомним, ранее Шнуров выгнал из проекта «Голос» самую сильную участницу — Милану Рахманову, выбрав в качестве своего фаворита Антона Токарева. Оба конкурсанта были в команде лидера «Ленинграда». Они вместе исполнили дуэтом песню Survivor группы Destiny’s Child, после чего Шнуров вынес окончательный вердикт. Он объяснил, что Милана и так является состоявшейся исполнительницей, которая может самостоятельно пробить дорогу в шоу-бизнес.