В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили

Москва, 7 декабря. В связи с введением в России ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, дополнится и состав сопроводительной документации на транспортные средства, передает RT.

Как подчеркивается в новом стандарте, информирование потребителей о показателях энергоэффективности автомобиля (сколько энергии и топлива потребляется) будет осуществляться производителем при помощи документа «этикетка энергоэффективности».

Это отдельный документ, который будет включать в себя информацию о том, сколько углекислого газа выделяет автомобиль, а также информацию о расходах топлива на 100 километров движения. Для электромобилей в новом документе необходимо будет уточнять, сколько он потребляет электроэнергии и какой у него запас хода.

Как прописано в ГОСТе, этикетка энергоэффективности должна входить в комплект сопроводительных бумаг, которые прилагаются к автомобилю при продаже и демонстрации.

Нововведение будет распространяться на легковые и грузовые машины массой до трех с половиной тонн (кроме тех, чей объем производства у изготовителя не превышает 2 тысяч экземпляров в год).

Новый стандарт вступает в действие 31 марта 2020 года.

«В России целесообразно накопить статистику по выбросам углекислого газа (как впервые выпускаемыми в обращение автомобилями, так уже и по существующему парку), на основании которой определить собственную политику в отношении регулирования выбросов углекислого газа, возможно гармонизировав её с мировыми тенденциями развития», — комментируют нововведение пресс-службе Росстандарта.

По состоянию на данный момент, в состав сопроводительной документации на транспортное средство входят паспорт ТС, сервисная книжка и руководство по эксплуатации.