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Автомобиль врезался в вестибюль станции МЦК, есть жертвы

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Автомобиль врезался в вестибюль станции МЦК, есть жертвы

Москва, 7 декабря. Автомобиль сбил прохожего на севере Москвы, а затем врезался в вестибюль станции МЦК. В результате дорожно-транспортного происшествия погибло двое человек, передают в московской Госавтоинспекции.

«Локомотивный проезд, дом 31, водитель автомобиля совершает наезд на пешехода, а затем на препятствие. В результате два человека погибли», — сообщили в Госавтоинспекции.

В экстренных службах передают, что водитель автомобиля врезался в вестибюль станции МЦК «Окружная».

На данный момент, как подчеркивают в ГИБДД, обстоятельства ДТП устанавливаются.

 

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Источник: ТАСС
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