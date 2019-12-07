Автомобиль врезался в вестибюль станции МЦК, есть жертвы

Москва, 7 декабря. Автомобиль сбил прохожего на севере Москвы, а затем врезался в вестибюль станции МЦК. В результате дорожно-транспортного происшествия погибло двое человек, передают в московской Госавтоинспекции.

«Локомотивный проезд, дом 31, водитель автомобиля совершает наезд на пешехода, а затем на препятствие. В результате два человека погибли», — сообщили в Госавтоинспекции.

В экстренных службах передают, что водитель автомобиля врезался в вестибюль станции МЦК «Окружная».

На данный момент, как подчеркивают в ГИБДД, обстоятельства ДТП устанавливаются.