Боярский раскритиковал артистов, оскорбивших россиян

Санкт-Петербург, 7 декабря. Народный артист России Михаил Боярский подверг критике Максима Покровского и Лайму Вайкуле за то, что последние нелестно высказывались о жителях России.

Михаил Боярский заявил, что недопустимо «плевать туда, где из тебя сделали человека», передает «Царьград».

Когда Боярского спросили о том, как он относится у фронтмену группы «Ногу свело!», то известный артист ответил, что у них не найдется общих тем для разговора. Народный артист Российской Федерации отметил, что с Покровским у них слишком разные представления о стране, в которой они живут.

Переходя к высказыванию артистки Лаймы Вайкуле, Михаил Боярский отметил, что ей необходимо определиться, как она ощущает внимание публики.

«Я сам в такие ситуации не попадаю. Мне вполне всегда достаточно тех аплодисментов, которыми меня награждают зрители. Именно таких аплодисментов я и достоин», — выразил свою точку Боярский.

Ранее рок-музыкант Максим Покровский публично заявил, что над российским народом совершалось множество опытов, особенно в двадцатом веке, из-за чего он заметно ослаб.

«Через сто лет оклемается ли нация? Может, но для этого надо, чтобы уже завтра в стране сменилась власть. Не знаю на какую, но хотя бы на какую-то», — сказал музыкант.

А Лайма Вайкуле сокрушалась из-за малого количества посвященных ей оваций во время вручения ей премии «Золотой граммофон». Певица заявила, что реакция зала была такой, что ей будто вручили не «Золотой граммофон», а пепельницу. В прошлом году латвийская певица отмечала, что не станет выступать в Крыму «ни за какой гонорар». Позже она сказала, что будет готова приехать на полуостров в случае снятия санкций.