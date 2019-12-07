Гузеева прошлась по хейтерам в своем Instagram

Москва, 7 декабря. Телеведущая Лариса Гузеева резко высказалась в отношении своих недоброжелателей в Instagram.

Известная телеведущая резко прошлась по своим хейтерам у себя в Instagram. В своем посту она назвала своих злопыхателей «опарышами», и сказала, что избавит от них свою страницу.

«Я постаралась избавить свою страницу от проплаченных опарышей и сочувствующих им — они из одного профсоюза, что б им пусто было», — написала ведущая, сопроводив текст фотографией растения в горшке.

Российская телеведущая активно участвовала в переписке со своими подписчиками. Некоторые ее фанаты не были с ней согласны и считают, что Гузеевой не надо делать поспешных выводов. Но звезда не изменила своей позиции. Мириться с недоброжелателями, как ей посоветовали фолловеры, она не собирается.

«Враг должен быть достойный, а эти — опарыши. Я ими брезгую», — отвечает телеведущая на один из комментариев от подписчика.

Подписчики в свою очередь советовали ей не переживать из-за нелестных комментариев.

«Недовольные, тролли и проплаченки всегда есть и будут. Если не бороться — съедят, но и не нужно сильно акцентировать на них внимания. Они как мусор, просто его нужно периодически убирать, но относиться к нему философски, с юмором, и тогда можно спокойно жить и работать», — подбадривает одна из подписчиц известную артистку.

Фанаты начали переживать, что вместе с негативными комментариями Гузеева будет удалять и нейтральные, однако бессменная ведущая телепрограммы «Давай поженимся» опровергла опасения подписчиков.