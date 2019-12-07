Эрдогана пригласили на Парад Победы в Москве в 2020 году

Москва, 7 декабря. Посольство РФ в Турции направило приглашение турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану посетить Парад Победы в Москве в 2020 году.

По данным диппредставительства, ответ пока не получен. Ранее ни один из президентов Турции не посещал российскую столицу для участия в параде на Красной площади.

Как пишут «Известия», на торжества, связанные с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, приглашены главы большинства государств Европы, а также президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Свое намерение посетить Россию на данный момент подтвердили лидеры 17 стран.

«Приглашение на имя президента Турции передано в установленном порядке. Ждем решения», — рассказали в российском посольстве в Анкаре.

Как сообщил турецкий политолог Керим Хас, Турция вообще не празднует День Победы.

«Наша страна формально не участвовала во Второй мировой войне. Но в 2020 году высока вероятность, что Эрдоган приедет на 9 мая в Москву. Это станет символическим жестом и поворотным моментом для российско-турецких отношений», — заявил эксперт.

В 2015 году президент Турции ответил отказом на аналогичное предложение. Вместо него на торжествах присутствовал посол страны Умит Ярдым. Тогда Парад Победы в Москве проигнорировали практически все западные лидеры, включая глав государств, являвшихся союзниками СССР по антигитлеровской коалиции. Такая позиция была связана с тем, что Запад не мог смириться с воссоединением Крыма с Россией.

В 2017 году Эрдоган побывал в Сочи накануне Дня Победы, но так и не поехал в Москву на праздничные мероприятия.

В последний раз российский лидер Владимир Путин встречался со своим турецким коллегой 22 октября 2019 года. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Эрдоган планируют встретиться 8 января в Стамбуле, где на этот день намечен торжественный запуск газопровода «Турецкий поток».