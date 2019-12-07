В Госдуме усмотрели страх в словах Порошенко о встрече Зеленского с Путиным

Москва, 7 декабря. Депутат Государственной думы РФ от Севастополя Дмитрий Белик заметил страх в предостережениях бывшего президента Украины Петра Порошенко нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому от переговоров с президентов России Владимиром Путиным.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявлял, что обеспокоен предстоящими переговорами в «нормандском формате» и посоветовал Зеленскому избегать встречи с российским лидером с глазу на глаз.

«Самый важный совет: не доверять Путину... Советовал бы избегать встречи с глазу на глаз с Путиным», — поделился «опытом» бывший президент Украины, который подписался под пунктами Минских соглашений.

Белик считает, что Порошенко просто не способен отвечать за поставленную собственной рукой подпись.

«Порошенко проецирует свои страхи на нового президента Зеленского лишь потому, что сам не в состоянии ни выполнять данные обещания, ни ответить за поставленную собственной рукой подпись», — отмечает депутат Госдумы Белик.

По мнению российского депутата, бывший президент Украины за пять лет с момента подписания Минских договоренностей делал все возможное, чтобы ни один из пунктов соглашения не был реализован.

«Не выполняя Минские соглашения, Украина ставит крест на прекращении конфликта в Донбассе, а значит, попадает в разряд стран с непогашенными гражданскими конфликтами», — констатирует Дмитрий Белик, подчеркивая, что в такой ситуации Украине не удастся вступить ни в НАТО, ни в Европейский союз.

Также бывший президент Украины Порошенко советовал Зеленскому не вносить в общую повестку «нормандской четверки» газовую проблему, чтобы «не позволить РФ сформировать невыгодные для Украины договоренности, по которым за «дешевый» газ Украина сделает важные политические уступки».