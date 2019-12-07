Ученые выявили ранее неизвестную причину рака

Москва, 7 декабря. Международная группа ученых обнаружила неизвестную ранее причину рака в «мусорной» части ДНК.

Согласно результатам исследования, выявлена связь между образованием злокачественных опухолей и некодирующей частью генома человека. Ученые изучили однонуклеотидные полиморфизмы (SNP) в «мусорных» участках ДНК, проанализировав зависимость между наличием определенного SNP и активностью генов. Всего было рассмотрено около шести миллионов различных генетических вариантов в тканях организма.

Выяснилось, что некоторые SNP связаны как с онкогенами, так и с генами, подавляющими развитие онкологических заболеваний. Эти изменения затрагивают участки ДНК, регулирующие иммунную систему и характерные для конкретных тканей процессы. Ученые обнаружили, что незначительные мутации могут функционировать совместно, влияя на активность генов.

Специалисты намерены продолжать научные изыскания. Они поставили своей целью разработку искусственного интеллекта, который будет способен прогнозировать развитие рака.

В последние годы стало очевидно, что «мусорная» ДНК выполняет регуляторные функции, влияя на активность определенных генов. Некодирующая часть генома может вызывать аутизм наравне с мутациями генов, нарушающих активность белков.

Ранее RT назвал наиболее распространенные виды рака в России. По данным врачей, ежегодно в нашей стране онкологические заболевания диагностируют более чем у 600 тысяч человек. Мужчины чаще всего страдают от рака легкого, рака желудка и предстательной железы. У женщин наиболее распространены рак молочной железы, онкология толстой и прямой кишки.