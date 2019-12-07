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Жириновский заявил, что Запад считает россиян людьми второго сорта

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Жириновский заявил, что Запад считает россиян людьми второго сорта

Москва, 7 декабря. Глава ЛДПР Владимир Жириновский отреагировал на вынесение Федеральной антимонопольной службой (ФАС) предупреждения стиральным порошкам под марками Ariel и Persil, а также шоколада Lindt.

Российский политик заявил, что данная ситуация показывает настоящее отношение западных стран к россиянам.

«ФАС наконец-то обнаружила, что из Европы идут товары низкого качества. Мы для стран Запада – люди второго сорта, которым можно предлагать всякие отходы», — написал Жириновский у себя в Twitter.

Руководитель партии ЛДПР считает, что следует ограничить импорт некачественной продукции в Россию.

«Хотят торговать с нами – пусть импортируют высококачественные товары. Не хотят – обойдемся»,  заявил Владимир Жириновский.

Ранее ФАС вынесла предупреждение производителям стирального порошка и шоколада из-за того, что их товары, которые продаются в Российской Федерации, оказались ниже качеством, чем их европейские аналоги.

К такому выводу Федеральная антимонопольная служба пришла после исследований, которые проводились вместе с Роспотребнадзором.

Как сообщает заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров, упаковке стирального порошка, произведенного в РФ указана дозировка почти в два раза выше, чем для таких же условий стирки у аналогичной марки стирального порошка, которая продается в Европейском союзе. Кроме этого, отличаются и показатели пенообразующей и моющей способности, отмечает Кашеваров.

Теперь в течение 30 дней производители обязаны начать воспроизводить свой товар в том же составе, что и для европейских рынков, или же нанести на упаковку соответствующую маркировку, которая бы не позволила вводить в заблуждение российских покупателей.

 

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Источник: РИА Новости
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