Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов

Нью-Йорк, 7 декабря. Журнал Forbes опубликовал топ-рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира.

На первой строчке оказалась 29-летняя певица Тейлор Свифт. За уходящий год ее доходы от альбома Lover, контракта с лейблом Republic Records, а также от самого кассового тура в истории США составили 185 миллионов долларов.

Второе место занял хип-хоп исполнитель Канье Уест. За 2019 год он заработал 150 миллионов долларов. Весомую долю в его доходах занимает выручка от разработанных им кроссовок Yeezy, которые он создал в коллаборации с компанией Adidas.

Тройку замыкает британский певец Эд Ширан, заработавший 110 миллионов долларов.

На четвертом и пятом месте оказались группа The Eagles (100 млн долларов) и Элтон Джон (84 миллиона) соответственно.

Впервые в рейтинг Forbes оказался корейский бойз-бенд BTS, певица Ариана Гранде, и хип-хоп трио Migos. В общей сложности, десятка лидеров рейтинга Forbes заработала более одного миллиарда долларов.

В прошлом году самой высокооплачиваемыми исполнителями была признана рок-группа U2, заработавшая 118 миллионов долларов.

В ноябре 2019 года Тейлор Свифт признали главным музыкальным исполнителем уходящего десятилетия. Американская певица победила сразу в шести номинациях премии American Music Awards: «Лучший исполнитель», «Лучший клип» (за видеоклип You Need to Calm Down), «Лучшая поп-артистка», «Лучший альбом», «Лучший взрослый артист» и «Лучший артист десятилетия». По общему числу наград певица обошла Майкла Джексона. За свою карьеру Тейлор Свифт была награждена 29 статуэтками, а Джексон — 24.