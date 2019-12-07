Составлен рейтинг городов с самым большим количеством «понаехавших»

Москва, 7 декабря. Американская визовая система ESTA составила рейтинг городов мира с самым высоким количеством приезжих.

Согласно результатам исследования, проведенного специалистами ESTA, в мегаполисе, занявшем первое место рейтинга, приезжих в 16 раз больше, чем местных жителей. Этим городом стал американский Майами, в котором на 100 горожан приходится 1641 «гость». При населении в полмиллиона человек, ежегодно сюда приезжают более восьми миллионов туристов.

На втором месте оказался Лас-Вегас, где на 100 жителей приходится 993 туриста. При населении в 700 тысяч человек, всемирно известная столица азартных игр привлекает более 6,6 миллиона приезжих в год.

Третье место рейтинга — у Дубая. Крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов может «похвастаться» тем, что количество отдыхающих здесь в шесть раз превышает местное население. На 100 жителей приходится 558 «понаехавших».

В первую десятку вошли также шотландский Эдинбург, ирландский Дублин, Гонконг, Сан-Франциско, Вена, Сингапур и столица США Вашингтон.

Из городов России в рейтинг вошла Москва, которая расположилась на 45 месте. В столице РФ на 100 «коренных» горожан приходится 43 туриста. 5,4 миллиона приезжих ежегодно приезжают в город, население которого превышает 12 миллионов человек.

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