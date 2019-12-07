Трамп опроверг информацию «лживых СМИ» об использовании личного телефона

Вашингтон, 7 декабря. Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что пользуется личным сотовым телефоном, несмотря на предупреждения спецслужб.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп якобы игнорирует предупреждения служб безопасности и продолжает использовать личный мобильный телефон. Глава Белого дома в своем Twitter назвал эту информацию «лживой».

«Лживый CNN заявляет, что я все еще использую личный мобильный для звонков, несмотря на повторяющиеся предупреждения. Это абсолютно лживая информация», — сообщил президент США.

Трамп также отметил, что у него уже много лет нет личного мобильного телефона. По его словам, он использует для связи лишь правительственные телефоны.