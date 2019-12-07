Минсельхоз назвал причины повышения цен на гречку

Москва, 7 декабря. Минсельхоз РФ сообщил, что рост цен на гречку в России связан с неготовностью производителей к увеличению посевов.

Министерство сообщает, что в прошлом году цены на гречневую крупу снизились благодаря высокому урожаю 2017 года. Тогда в России было собрано более 1,5 миллиона тонн гречки.

По данным ведомства, в уходящем году ряду сельхозпроизводителей не удалось увеличить площадь посевов этой культуры, что привело к росту цен как на оптовом, так и на розничном рынках.

Также увеличилась разница между ценами на гречневую крупу на уровне закупки у производителей и в магазинах. По данным Минсельхоза, в декабре оптовые закупочные цены на гречку составили в среднем 35,7 рубля за килограмм, тогда как потребительские — 61,73 рубля за кило.

По прогнозам, урожай гречихи по итогам 2019 года составит 780 тысяч тонн, что соответствует уровню среднемноголетних показателей.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что россияне потеряли интерес к гречке и перешли на манную крупу.