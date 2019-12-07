Зеленский рассказал о своем единственном страхе перед встречей с Путиным

Киев, 7 декабря. Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что он намерен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в ходе саммита «нормандской четверки», а также заявил, что ждет конкретных результатов от данной встречи.

Президент Украины заявил, что желает вернуться из Парижа «с конкретными результатами» и привезти в Киев «понимание и ощущение того, что все переговорщики хотят постепенно закончить трагическую войну».

«Я хочу результат, единственное из-за чего я переживаю, что мы встретимся и скажем: «Мы планируем...». Я очень не люблю нерезультативность. Единственное, из-за чего я нервничаю — я очень не люблю безрезультатности переговоров. Это единственное, чего я боюсь», — ответил Зеленский на вопрос о том, боится ли он «нормандской встречи».

Владимир Зеленский заявил, что видит настрой на диалог со стороны России, что подтверждает взаимообмен пленных и возвращение на Украину кораблей, задержанных после керченской провокации.

«Это был сигнал, и я вижу, что Россия готова к разговору», — сообщает украинский лидер.

Украинский президент отметил, что хочет достигнуть понимания в вопросе обмена удерживаемыми лицами, прекращения огня и установлении мира в Донбассе.

Президент Украины признает, что вероятно на встрече «четверки» не удастся достигнуть всех желаемых пунктов, однако сам факт того, что переговоры состоятся, Зеленский назвал «победой».

Также Зеленский акцентировал внимание, что у него есть собственное видение последовательности реализации пунктов Минских соглашений. Однако, как он говорит, не хочет раскрывать подробности, чтобы не сорвать грядущую встречу.

«Честно говоря, не готов отвечать сейчас так на этот вопрос. Потому что это сейчас может повлиять... Кто-то может сорвать встречу в «нормандском формате» просто. Я не готов сейчас рисковать возможностью этой важной для Украины встречи», — говорит президент Украины.

Зеленский сказал, что точно будет говорить о восстановлении контроля над границей. Также он коснулся и темы проведения выборов в ЛНР и ДНР.

«Моя позиция очень проста. На момент выборов в Донбассе Украина должна полностью контролировать границу. Об этом договориться будет очень сложно и это правда» — заявил Владимир Зеленский.

Также президент Украины подчеркнул, что напрямую не будет вести переговоры с представителями народных республик. Он выразил мнение, что в контактной группе по урегулированию конфликта должны присутствовать переселенцы из Донбасса, которые переехали в Киев, чтобы «они могли рассказать, что произошло, и почему они переехали». Днем ранее помощник украинского президента Андрей Ермак заявил о необходимости изменить состав участников Минских переговоров от Донбасса, заменив представителей ЛДНР на жителей Донбасса, переехавших в Киев. На это в Луганске и Донецке заявили, что это «очередная абсурдная идея, которая равноценна отказу от выполнения минских соглашений».

Комплекс процедур по реализации пунктов Минских соглашений известны под названием «формула Штайнмайера». Формула подразумевает, принятие закона об особом статусе Донбасса, а затем проведение местных выборов. В день выборов на временной основе начинает действовать закон об особом статусе. На следующий день после выборов стартует процесс восстановления контроля Украины над неподконтрольными участками границы с РФ. Окончательная передача границы происходит только после проведения на Украине конституционной реформы, которая закрепляет на постоянной основе особый статус территорий ЛНР и ДНР. Именно такая очередность событий прописана в «формуле Штайнмаера», которая была официально одобрена Украиной.