Астролог сделала тревожный прогноз на високосный 2020 год

Москва, 7 декабря. Астролог Любовь Калиновская предупредила, что в 2020 году, который пройдет под знаком Марса, россиян ждет ряд рисков.

По словам Калиновской, которые приводит «Радио Sputnik», в следующем году стоит озаботиться сохранением того, что имеешь, и избегать стремления к резким переменам в жизни. Она утверждает, что главной опасностью високосного года станет «буря эмоций», способная затуманить разум людей.

«В 2020 году будет много сложных энергий. В этот год нежелательно жениться или разводиться. Если люди захотят оформить свои отношения в этот год, то, скорее всего, это будет сделано на эмоциональном, а не на логическом фоне», — сказала астролог.

Калиновская сообщила, что причиной «нервного» года выступит Марс.

«Год будет годом Марса, воинствующим годом. Энергии на Земле будут агрессивными и тяжелыми. Под воздействием таких энергий человек начинает вести себя недостаточно правильно по отношению к себе и другим людям. Человек будет подвластен эмоциям и может совершить много неправильных действий», — отметила она.

Напомним, 2020 год будет високосным — февраль продлится на день дольше обычного. Согласно приметам, такой год считается «тяжелым», ему приписывают различные «бедствия» и «несчастья». Подтверждают эти стереотипы исторические факты — гибель Титаника в 1912 году, землетрясение в Армении в 1988-м и другие события. Кроме того, високосный год принято считать «несчастливым» для свадьбы.

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