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Фото Лободы с «шестью пальцами» на ноге вызвало недоумение у поклонников

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Фото Лободы с «шестью пальцами» на ноге вызвало недоумение у поклонников

Москва, 7 декабря. Певица Светлана Лобода опубликовала фото, на котором поклонники нашли «шестой палец» на ее ноге.

В своем Instagram артистка выложила обложку песни «Новый Рим», на которой она держит руками свою правую ногу. Поклонники сумели разглядеть, что на ноге певицы виден «шестой» палец.

«Шесть пальцев???» — спрашивает в комментариях deforzh_kat.

«Почему у вас шесть пальцев на ноге?!?! Светлана Сергеевна!!!» — вторит ей aleksei_tkach_39.

«Подумаешь, шесть пальцев на ноге, что тут удивительного. Света, вы песня», — успокаивает публику life_is_life888.

«Какая разница, сколько пальцев? Вас это сильно напрягает? Пальцы, от кого дочь? Вам всем действительно это так важно? Света! Жги!» — вступается за певицу uti_uti.

Фото Лободы с «шестью пальцами» на ноге вызвало недоумение у поклонников

Еще одним поводом для претензий со стороны интернет-пользователей стало то, что новый трек Лободы напоминает якобы песню певицы Билли Айлиш «Bad guy».

«Светлана поет под минусовку Айлиш?» — спросила katerinamelody.

«Вы что угораете? Это же копия трека Билли Айлиш», — написала malavita_maru.

Фото Лободы с «шестью пальцами» на ноге вызвало недоумение у поклонников

Светлана Лобода — украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра», с 2004 года успешно занимается сольной карьерой. В 2016 году артистка получила премию «Золотой граммофон» в Москве за песню «К черту любовь». Ее последний на данный момент альбом «H2Lo» занял первые строчки в чартах семи стран, среди которых Украина, Россия, Белоруссия, Латвия и другие. 13 декабря должна выйти новая пластинка певицы, получившая название «Sold Out».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Лобода попрощалась со своим старым стилем и привычным звучанием ее музыки.

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Источник: РИА Новости
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