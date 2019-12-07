Военные РФ в Сирии раздали ученикам школы в Алеппо канцелярские товары

Алеппо, 7 декабря. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике раздали раздали учащимся одной из школ на северо-востоке Алеппо канцелярские товары и школьные принадлежности. Как сообщают в ЦПВС, такие акции вскоре будут проводиться на регулярной основе.

Как сообщают в ЦПВС, данный район несколько лет занимали радикальные боевики, за это время были разрушены и выведены почти все социальные объекты. Пока сирийское правительство восстанавливает инфраструктуру, работники ЦПВС оказывают гуманитарную помощь нуждающимся.

Офицер ЦПВС Геннадий Якименко передает, что в гуманитарной акции приняли участие около 200 детей — 120 мальчиков и 80 девочек.

«Дети охотно разбирали данную гуманитарную помощь, многие этого не имели, потому что не имеют родителей. Ни отцов, ни матерей», — сообщает офицер Якименко.

Детям школьного возраста выдали ранцы и необходимые для школы принадлежности: канцтовары, пластилин, наборы красок. В ЦПВС утверждают, что это не единоразовая акция, она будет приходить на регулярной основе, пока в городе не будет полностью восстановлена социальная жизнь.

Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии был сформирован в феврале 2016 года. Данная структура входит в состав Министерства обороны России. Основной задачей ЦПВС является заключение соглашений о присоединении нелегальных формирований и отдельных населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий, а также координация действий по обеспечению местного населения гуманитарной помощью.