В Сенате США решат, называть ли Россию «страной-террористом»

Вашингтон, 7 декабря. Комитет Сената США 11 декабря рассмотрит законопроект S.1189 «О предотвращении злонамеренной активности России и ее действий в области терроризма» (Stopping Malign Activities from Russian Terrorism Act).

На сайте комитета, где публикуется расписание заседаний, сообщается, что 11 декабря будет рассмотрен законопроект, предписывающий Госдепартаменту США определиться с вопросом, является ли Россия страной-террористом.

В составляемый внешнеполитическим ведомством США список стран — спонсоров терроризма входят на данный момент Иран, КНДР, Сирия и Судан. Внесение страны в этот перечень означает, что другие государства или иностранцы могут подпасть под американские санкции в случае заключения с ней торговых сделок.

Отношения между РФ и США обострились в 2014 году. После воссоединения Крыма и начала гражданской войны на востоке Украины Штаты и их союзники неоднократно вводили и продлевали санкции против Москвы. В частности, 5 декабря Министерство финансов США ввело санкции против семи российских компаний и семнадцати физлиц, которые, по мнению американского ведомства, были замешаны в киберпреступлениях, передавала «Газета.ру».

В МИД РФ обещали не ставить без ответа новые санкции и напомнили, что между странами действует двухсторонний Договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам. В сообщении МИД подчеркивается, что если бы у США были реальные улики, они обратились бы к российским компетентным органам с просьбой провести проверку. Однако таких обращений не поступало.