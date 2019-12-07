Глава Роспечати рассказал о трех лучших книгах года

Париж, 7 декабря. Глава Роспечати Михаил Сеславинский назвал три, по своему мнению, лучшие книги отечественных авторов, которые были изданы в 2019 году.

Своим мнением он поделился во время интервью для агентства Sputnik France на ежегодном Салоне русской книги «Русская литература», который проходит с 6 по 8 декабря в Париже.

Глава Роспечати выделил роман Евгения Водолазкина «Брисбен». Как говорит Сеславинский, произведение легко читается, но вместе с тем, оно несет глубокий философский смысл.

«Это серьезное произведение, которое, в том числе основано и на личном жизненном опыте автора», — подчеркивает Сеславинский.

Известный библиофил отметил роман Гузель Яхиной «Дети мои», ставший бестселлером, а также сборник рассказов главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян «Черные глаза».

«Только что вышел сборник очень сочных рассказов Маргариты Симоньян «Черные глаза», который я прочитал взахлеб, за четыре часа от корки до корки, наслаждаясь языком, наслаждаясь южным колоритом ее родины — Краснодарским краем и Сочи. Советую всем, если есть возможность, взять в руки эту книгу — вы от нее не оторветесь. Это гарантировано», — констатирует глава Роспечати.

На просьбу французских журналистов прокомментировать любовь недавно ушедшего из жизни экс-президента Франции Жака Ширака к русской литературе и рассказать, были ли у других высокоранговых руководителей подобные интересы, Михаил Сеславинский ответил, что «в Европе нет интеллектуала, который бы не увлекался русской литературой».