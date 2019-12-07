Подготовку марша экстремистов в Крыму назвали политической агонией

Симферополь, 7 декабря. Марш сторонников запрещенной в РФ экстремистской организации «Меджлис1 крымско-татарского народа» на Крым закончится еще на стадии старта, считает сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

В пятницу лидер экстремистской организации Рефат Чубаров заявил, что планирует провести «мирную акцию», в ходе которой пройдет шествие в Крым с украинской территории.

«Гастроли политических карликов из меджлиса рискуют закончиться на стадии старта и не успеют выйти из стольного града Киева. Невозможно всерьез воспринимать таких фриковых персонажей. Это чистой воды политическая агония и попытка напомнить о себе и привлечь какие-то политические и экономические дивиденды, то бишь банально заработать», — заявил Чегринец в беседе с РИА Новости.

По его мнению, инициатива Чубарова закончится пшиком.

Напомним, деятельность «Меджлиса крымско-татарского народа» в Крыму обнаружили в мае 2018 года. В ФСБ заявили, что целью группировки является создание межнациональной напряженности на территории полуострова. Чубаров намеревается привлечь к проведению «марша на Крым» представителей других государств. Как сообщала «Газета.ру», точную дату начала акции он не назвал, сообщив только, что уже создан штаб.

Ранее инициативу экстремиста прокомментировал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, предавал RT. Он подчеркнул, что это шествие будет маршем против жителей полуострова.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Полуостров вошел в состав страны демократическим путем в результате народного референдума, который провели в соответствии с международным правом и Уставом ООН. Киев до сих пор не признает волеизъявление крымчан, считая полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией.

1 Организация запрещена на территории РФ.