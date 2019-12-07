Зеленский намерен представить план по Донбассу на встрече «нормандской четверки»

Киев, 7 декабря. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов представить план по восстановлению контроля над неподконтрольными участками границы с РФ на встрече лидеров стран «нормандской четверки».

Президент Украины выразил надежду на то, что его план будет принят во внимание и очень боится «безрезультатности переговоров». По словам украинского лидера, добиться прогресса по этому вопросу «будет очень сложно».

По мнению Зеленского, у украинской стороны «очень сильная позиция» перед началом переговоров. Как говорит украинский президент, Киев выполнил все требования, в том числе и по разведения вооруженных сил в Донбассе. Он подчеркнул, что решение о предоставлении особого статуса Донбассу будет принято по итогам встречи.

Напомним, что 29 ноября правительство Донецкой народной республики приняло закон о границах, который установил их в рамках всей Донецкой области, а не только территории под контролем ДНР.

1 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин обязательно лично побеседует с украинским коллегой в рамках «нормандских переговоров». Как подчеркивается, во встрече заинтересованы обе стороны.

2 декабря Владимир Зеленский заявил, что без участия Владимира Путина решить решение проблемы Донбасса будет «бегом на месте». Украинский президент подчеркнул, что пора прекратить огонь и дать закончиться войне.

3 декабря участники координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского приняли пять возможных сценариев реинтеграции Донбасса. Детали сценариев не раскрываются.

Встреча в нормандском формате состоится 9 декабря в Париже. На переговорах будут присутствовать лидеры России, Украины, Германии и Франции.