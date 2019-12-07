Пушков назвал «странную» идею Зеленского по Донбассу «нежизнеспособной»

Москва, 7 декабря. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского по созданию «муниципальной стражи» в Донбассе.

Ранее Зеленский в ходе встречи с бывшими участниками Майдана предложил создать в Донбассе «муниципальную стражу», в которую вошли бы представители Украины, ОБСЕ, а также Луганской и Донецкой народных республик. Как сообщил один из участников встречи, президент может выступить с этой инициативой на саммите в «нормандском» формате.

В своем Twitter Пушков назвал идею главы Украины «нежизнеспособной».

«Странная идея Зеленского — нежизнеспособна. В биологическом мире такие химеры не живут, в политическом и подавно. Это как если предложить палестинцам и израильтянам создать общую полицию. Comedy Club какой-то», — написал сенатор.

Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. В Елисейском дворце встретятся президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, руководитель Франции Эмманюэль Макрон и украинский президент Владимир Зеленский. Стороны обсудят вопросы мирного урегулирования ситуации в Донбассе, а также проблемы выполнения Минских соглашений.

Гражданская война на Юго-Востоке Украины началась в 2014 году, когда жители ряда районов Донецкой и Луганской областей отказались признавать легитимность правительства, пришедшего к власти в стране в результате государственного переворота. Действующий на тот момент президент Петр Порошенко принял решение привести Донбасс к повиновению вооруженным путем, положив начало братоубийственного конфликта, жертвами которого, по данным ООН, стали не менее 11,5 тысячи человек.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Зеленский не намерен идти на уступки Путину во время встречи в Париже.