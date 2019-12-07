Порошенко предложил отгородиться стеной от России

Киев, 7 декабря. Экс-президент Украины Петр Порошенко предложил действующим властям построить стену на границе с Россией, а не Донбассом.

Ранее помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Нормак заявил, что в случае отсутствия прогресса по итогам саммита в «нормандском формате» у властей страны есть «запасной план». Он заключается в том, чтобы построить на линии соприкосновения в Донбассе стену, изолировав тем самым неподконтрольные Киеву территории.

По словам Порошенко, строительство стены на границе с Донбассом может привести к отмене санкций, введенных ранее в отношении России.

«Стройте стену на границе с Российской Федерацией, она вам понадобится», — сказал бывший президент.

Он отметил также, что в неудаче на переговорах в ходе «нормандского» саммита нет «ничего страшного».

«Возвращайтесь на Украину, объединяйте нацию, стройте армию, стройте государство», — посоветовал Порошенко.

Напомним, что в 2014 году украинские власти уже пытались отгородиться от России стеной, получившей название «Европейский вал» или «Стена Яценюка» по фамилии действующего на тот момент премьера Украины Арсения Яценюка. Предполагалось возвести по всей длине украино-российской границы оборонительные сооружения, системы наблюдения и непосредственно «непреодолимую» стену.

В течение трех лет на реализацию проекта было выделено около 1,3 миллиарда гривен, большую часть суммы попросту разворовали, оборудовав лишь около трети протяженности границы хлипким «дачным» забором. По подозрению в коррупции были задержаны несколько подозреваемых.

«Все это изначально выглядело как одна из схем по разворовыванию средств. Распиливались безумные деньги. Там много земляных работ, работ с деревом. В этом случае сложно вести учет», — рассказал депутат Верховной рады прошлого, VIII созыва, Лев Пидлисецкий.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Порошенко посоветовал Зеленскому не встречаться один на один с российским лидером Владимиром Путиным.