В посольстве РФ назвали сроки возвращения задержанных в Британии моряков с Jireh

Лондон, 7 декабря. Российские моряки с задержанного в Портленде судна Jireh смогут вернуться в РФ на следующей неделе, заявил представитель посольства РФ в Великобритании.

Судно с российскими гражданами было задержано после того, как его отбуксировали в порт Портленда из-за проблем с энергоснабжением. Судну предписали оставаться в порту, пока не будет достигнуто соответствие требованиям, которые предъявляют торговым судам.

Дипломаты сообщили РИА Новости, что российское посольство «находится на связи с экипажем». Питьевой воды и продуктов команде должно хватить еще на восемь дней. Сейчас, по словам дипломата, судовладелец решает вопрос, связанный с зарплатой.

«Планируется, что уже на следующей неделе моряки смогут вернуться в Россию», — заявил представитель российской дипмиссии.

Jireh следовал из Норвегии в Сенегал, на его борту находятся девять человек. Команда состоит из россиян. В конце ноября стало известно, что власти Великобритании не имеют претензий к российскому экипажу судна. Как уточнили ранее в посольстве, «задержание судна связано с отсутствием или ненадлежащим оформлением документации». Сами моряки не обращались за помощью в посольство.