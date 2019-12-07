Минэнерго отреагировало на слова Матвиенко об «умных счетчиках»

Москва, 7 декабря. Министерство энергетики Российской Федерации подготовило подзаконные акты необходимые для внедрения интеллектуальных систем учета электроэнергии в соответствии с графиком, утвержденным правительством РФ.

6 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что подзаконные акты, которые требуются для работы закона о развитии систем учета электроэнергии в РФ, не были предоставлены вовремя. Матвиенко не исключила, что в Государственную думу будет внесена инициатива о переносе срока вступления в силу закона об электросчетчиках. Однако она заявила, что СФ принимать ее не собирается, так как «Федеральному собранию уже надоело прикрывать министерства и ведомства».

«По плану-графику подготовки актов, утвержденному правительством РФ 8 апреля 2019 года, основополагающие подзаконные акты были разработаны Минэнерго РФ и внесены в установленном порядке в правительство России», — заявляют в министерстве энергетики.

В Минэнерго подчеркивают, что проект постановления правительства, определяющий список функций интеллектуальной учетной системы, был разработан в оговоренные сроки, передает «Газета.ру». По словам представителей министерства, проект прошел межведомственное согласование и был внесен в правительство в августе. После чего он был доработан и направлен правительству Российской Федерации 1 ноября. Этот проект также предусматривает правила присоединения счетчиков к интеллектуальной системе учета и требования по защите данных.

В Министерстве энергетики России отметили, что в правительство, и в само министерство обращались ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний и «Интер РАО» с прошением переноса срока реализации закона. Как заявляют в Минэнерго, гарантирующие поставщики заявляли, что в регионах страны выразили несогласие с заявленными объемами приборов учета, которые подлежат установке.

Компания «Россети» уже заявляло о готовности к установке новых счетчиков с 1 июля 2020 года.