Возвращенных из Сирии в Россию детей передали родственникам

Москва, 7 декабря. Троих возвращенных из Сирии российских детей передали матери из Дагестана, еще одного ребенка вернули бабушке из Волгограда, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

Вечером в пятницу в Москву прилетели четверо российских детей, которые находились в лагерях и тюрьмах Сирии. Из аэропорта их направили в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей.

Кузнецова сообщила журналистам, что трое детей — из одной семьи из Дагестана, одна девочка вернулась к бабушке, которая проживает в Волгограде.

Мама увидела своих детей (мальчика 11 лет и двух девочек 10 и 9 лет) впервые за три года, передает РИА Новости. Пятилетнюю девочку нашли в приюте в Дамаске.

Ранее Кузнецова сообщила, что в списках аппарата детского омбудсмена фигурируют имена 146 детей, которые могут находиться на территории лагерей и тюрем Сирии. Тесты ДНК 49 из них уже подтвердили родственные связи с россиянами. Детей будут возвращать небольшими группами. Кузнецова уточнила, что в России уже начались суды по признанию факта рождения.

В минувший четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что возвращенным из Ирака и Сирии российским детям, которые находились у боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России), необходима комплексная индивидуальная реабилитация. Глава правительства России подчеркнул, что, несмотря на условия, в которых находились дети, и «ту порцию человеконенавистнической идеологии», которую, которую они поневоле получили, — «это все равно дети».

По его мнению, если не предоставить такому ребенку комплексную индивидуальную реабилитацию, то это может стать «бомбой замедленного действия».

1 Организация запрещена на территории РФ.