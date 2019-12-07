Фадеев представил новых артистов своего лейбла

Москва, 7 декабря. Известный российский продюсер Максим Фадеев показал своих новых артистов, которые стали частью его обновленного лейбла MALFA.

Фадеев разместил в своем профиле в Instagram промо-ролик нового бойз-бэнда INKI.

«Ну вот, первый шаг после обнуления. MALFA начинает свой новый путь!» — пописал видеоролик продюсер.

Как отмечает Максим Фадеев, новый музыкальный коллектив является самостоятельным и талантливым. Формат группы вдохновлен корейскими и другими азиатскими бойз-бэни.дам

«INKI — танцевальный бойз-бэнд нового формата, вдохновленный трендами азиатских идол-групп», — приводит слова продюсера «Газета.ру».

Но не все подписчики остались в восторге от новой группы Макса Фадеева. Некоторые не оценили, что молодые парни просто копирую жанр K-pop (корейская поп-музыка).

«Зачем эти громкие слова, если в итоге вы сплагиатили корейскую группу от и до: образы, клип и песню? Раз такие заявления, нужно было постараться, чтобы их оправдать. А хэйт льется на самих парней, которые ни в чем не виноваты. Неужели нельзя было нормальный дебют сделать, чтобы было положено хорошее начало, а не клеймо группы-плагиата», — оставила комментарий под постом Фадеева @dkkurbanova.

Некоторые вообще не поняли концепции новой группы.

«Максим... Что это? Тебе самому это нравится? Наверное просто кризис…», — прокомментировала @kolosova591.

Ранее известный продюсер заявил, что его лейбл MALFA разрывает все контракты со знаменитостями и отправляется в кругосветное путешествие на 111 дней. В рамках поездки, новые молодые артисты будут записывать музыкальные альбомы.