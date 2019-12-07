Пользователи Сети раскритиковали вновь уехавшую из России Ветлицкую

Москва, 7 декабря. Певица Наталья Ветлицкая, недавно вернувшаяся в Россию, снова уехала в Испанию, чем вызвала гнев интернет-пользователей.

Ветлицкая, прожившая 15 лет за границей, снова покинула родину. Судя по публикациям в Instagram, популярная в 90-е годы певица наслаждается погодой в Испании, откуда благодарит вселенную «за все».

Как пишет «Газета.ру», мнения поклонников артистки, узнавших о ее поступке, разделились. Одни желают ей удачи за рубежом и относятся к «бегству» с пониманием, другие возмутились, указав на то, что Ветлицкая приезжает в Россию лишь «зарабатывать».

«Видно в России не встретили как надо великую певицу. Или не так приветливо отреагировали и не оценили как надо? Пора в солнечную Испанию», — написала в комментариях julka1980julka7. «Вот сиди там и не высовывайся. Да и не стоит «просвещенной европейке» мараться в «этой уродливой стране». А ведь когда-то с упоением слушал твои песни и не догадывался о том, какая ты лицемерная тварь!» — гневно набросился на певицу sergey_rembovi4. «Наталья, вы супер, никого не слушайте, живите сердцем», — пожелала liusyabusya. «Настоящая, лучезарная! Спасибо, что позволила опять видеть тебя и надеюсь услышать новые потрясающие песни! Пусть все будет хорошо!» — обратился к артистке avocadoboy11.

Менеджер Ветлицкой успокоил фанатов, рассказав, что та уехала в Испанию на время, чтобы отдохнуть и набраться сил рядом с близкими людьми.

Ранее стало известно о планах певицы дать концерты в Петербурге и Москве осенью 2020 года. Как ожидается, артистка исполнит более 20 своих самых известных композиций, среди которых «Лунный кот», «Плейбой», «Глаза цвета виски».

Наталья Ветлицкая родилась в 1964 году в Москве, с детства занималась музыкой и бальными танцами. В 1988 году стала вокалисткой знаменитой группы «Мираж», а в начале 90-х начала успешную сольную карьеру. С 2004 года, после рождения дочери, постоянно проживает в Испании.