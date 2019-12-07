Трамп меняет стратегию по Венесуэле из-за недовольства деятельностью Гуайдо

Вашингтон, 7 декабря. Президент США Дональд Трамп поручил администрации пересмотреть стратегию по отношению к Венесуэле и ужесточить ее, поскольку начинает терять доверие к лидеру оппозиции Хуану Гуайдо. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, в четверг вице-президент США Майкл Пенс встретился с высокопоставленными чиновниками для того, чтобы ужесточить стратегию по Венесуэле. Источники сообщают, что Белый дом недоволен Гуайдо, поскольку тому до сих пор не удалось свергнуть законно избранного президента Николаса Мадуро.

Речь, по данным издания, не идет о силовом решении вопроса. На встрече обсуждалась возможность взаимодействия с Москвой и усиление давления на Кубу, которую Вашингтон считает основным спонсором Каракаса.

Кроме того, по сведениям Bloomberg, в Белом доме отказались от идеи соглашения о разделении полномочий между Гуайдо и Мадуро и посредничестве со стороны третьих стран.

Напомним, кризис в Венесуэле начался после того, как оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики в январе 2019 года. Самозванца поддержали США, а также их союзники из числа стран Группы Лимы за исключением Мексики, Организации американских государств и некоторых стран — участниц ЕС.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал происходящее в стране попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В поддержку легитимного главы Боливарианской Республики выступили Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай и другие страны.

В конце ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти США продолжают попытки свергнуть Мадуро в нарушение принципа невмешательства. Она подчеркнула, что Вашингтон продолжает вести подрывную работу, поддерживать оппозиционера Гуайдо, провозгласившего себя главой Венесуэлы, и транслировать антимадуровскую пропаганду.