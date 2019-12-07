Лавров прокомментировал слухи о шпионской базе в Альпах

Рим, 7 декабря. Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров отреагировал на слухи о «шпионской базе», якобы расположенной в Альпах.

«Я вот читал, что в Савойе обнаружили какое-то шпионское гнездо российское. Правда, дальше написано, что никакой шпионской деятельности за ним не замечено, но гнездо все равно шпионское», — комментирует фейковую информацию глава российского МИД.

Как отмечает министр иностранных дел РФ, к этой категории относятся вбросы о «россиянах в Ливии», а также о «вмешательстве России» во внутренние дела Чили.

Напомним, что ранее французское издание Le Monde написало «россиянах», якобы базировавшихся во французских Альпах для «проведения операций по всей Европе».

Однако французская газета в итоге заявляет, что западные спецслужбы в итоге не нашли никаких улик и доказательств.