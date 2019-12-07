Педерсен заявил об усилении конфликта на северо-востоке Сирии

Рим, 7 декабря. За последний год конфликт в Сирии разросся на многих уровнях, об этом можно судить по ситуации на северо-востоке страны, заявил спецпосланник ООН по САР Гейр Педерсен.

«Что мы видели за последний год — это то, что конфликт не стихает, а на самом деле нарастает на многих уровнях. Мы отчетливо наблюдали это на северо-востоке Сирии. Думаю, не нужно напоминать, как развивалась ситуация там. Мы ежедневно видели в Идлибе», — заявил спецпосланник ООН на конференции «Средиземноморские диалоги», проходящей в Риме.

По словам Педерсена, террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) смогла укрепиться в Идлибе. И теперь нет однозначной стратегии, как с этим бороться.

По мнению дипломата, группировка «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) была побеждена территориально, «однако окончательно как организацию их одолеть не удалось».

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Ситуацию удалось переломить, когда 30 сентября 2015 года по решению президента РФ Владимира Путина была начата военная операция ВКС РФ в Сирии, направленная против террористов ИГ. За время операции ВКС РФ совершили свыше десятки тысяч боевых вылетов. При поддержке российских военных сирийской армии удалось восстановить контроль над более чем 90% территории страны; тысячи мирных жителей смогли вернуться в свои дома.

11 декабря 2017 года президент заявил, что основная задача российской группировки в САР выполнена, и распорядился вывести часть войск. В Сирии действуют база ВКС РФ «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе.

В Идлибской зоне деэскалации вооруженные бандформирования продолжают нарушать режим прекращения огня, о чем свидетельствуют ежедневные отчеты российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.