Никосия, 7 декабря. Власти Кипра раскритиковали заключенное между так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии и Турцией соглашение о взаимопонимании по разграничению морских границ и безопасности.

Ранее главарь так называемого ПНС Ливии Файез Саррадж и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подписали соглашение о морских границах в Средиземном море. Договор не имеет силы, поскольку не является законодательным решением единственного легитимного правительственного органа — Палаты представителей, находящийся в Тобруке.

О незаконности данной сделки заявили многие государства, в особенности Египет и Греция. На данный момент к ним присоединился и Кипр. Власти Республики подают официальную жалобу в Совет Безопасности ООН против Турции и ПНС по причине подписанного между ними меморандума о взаимопонимании по безопасности и морским границам.

Отметим также, что соглашения о «Безопасности и военном сотрудничестве», а также об «Ограничении юрисдикции на море», которые были подписаны в ходе встречи президента Турции и «премьер-министра» ПНС, не имеют никакой силы. Министр иностранных дел и международного сотрудничества временного правительства Ливии в Тобруке Абдель Хади аль-Хувейдж отметил, что ПНС Ливии не является конституционным правительством страны.

«Я бы сказал, что это новый тип колониализма. Эти люди буквально попросили турок, чтобы те их колонизировали», — заявил аль-Хувейдж в интервью ФАН.

Напомним, что в настоящее время в Триполи находится марионеточное Правительство национального согласия Ливии, которое полностью подконтрольно западным странам и напрямую связано с террористическими группировками, вроде «Исламского государства»1 и «Аль-Каиды»1 (обе запрещены в России).

Ливийская национальная армия под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара проводит антитеррористическую операцию с целью освободить столицу страны от боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.