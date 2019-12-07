Суд вынес приговоры трем участникам незаконной акции в Москве 

Москва, 7 декабря. Мещанский суд Москвы приговорил по делу о применении насилия к росгвардейцу двух участников незаконной акции 27 июля к реальным срокам, третий обвиняемый получил условный срок.

Как передает РИА Новости, суд назначил наказание Егору Лесных три года колонии общего режима, Александру Мыльникову — два года условно с испытательным сроком три года, Максиму Мартинцову — два года и шесть месяцев колонии общего режима.

Обвинение требовало для Лесных наказание в виде четырех лет колонии, для Мартинцова и Мыльникова — по 3,5 и 3 года колонии.

На заседании подсудимые заявляли, что оказались на несанкционированном митинге случайно. По версии следствия, они, «действуя умышленно и группой лиц», повалили на землю сотрудника Росгвардии и несколько раз ударили его. Лесных позже пнул другого росгвардейца в спину.

Ранее в пятницу директор так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Иван Жданов получил десять суток ареста за участие в несанкционированном митинге у Мосгоризбиркома и призывы к незаконной акции в Интернете.

Незаконные митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.

В связи с волной беспорядков Федеральное агентство новостей провело ранее расследование, в ходе которого выявило факты вмешательства США в российские выборы. В организации незаконных митингов в Москве принимали активное участие представители американских властей. В частности в московский штаб Навального приходил сотрудник посольства США Стивен Секстон и проводил лекции и тренинги для последователей главы ФБК Алексея Навального в то время, пока тот был под арестом.