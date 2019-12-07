Резолюцию в поддержку выбора жителей Крыма приняли в Сербии

Белград, 7 декабря. Участники международной конференции в Белграде, посвященной признанию в мире итогов референдума о возвращении Крыма в РФ, приняли резолюцию о необходимости диалога с Россией в Европе.

В среду в Белград прибыла крымская делегация, которую возглавил зампредседатель совета министров Крыма, постпред президента РФ Георгий Мурадов. Десятки европейских стран приняли участие в конференции «Белградский диалог: за конструктивные отношения с Россией и признание волеизъявления народа Крыма», которая прошла в пятницу, 6 декабря.

Участники мероприятия приняли резолюцию в поддержку «свободного демократического выбора, сделанного народом Крыма», передает РИА Новости.

«Призываем все европейские страны начать конструктивный диалог в интересах восстановления мира и спокойствия в Европе и провести в этих целях новую Общеевропейскую конференцию по безопасности и сотрудничеству на континенте», — говорится в резолюции.

Воссоединение Крыма с РФ произошло в 2014 году по итогам народного референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. Процедура голосования была проведена в соответствии со всеми нормами международного права и Уставом ООН. На это неоднократно указывала Москва. Киевская власть до сих пор не признает результаты волеизъявления крымчан.

Так, в пятницу лидер организации «Меджлис1 крымско-татарского народа», признанной экстремистской и запрещенной в России, Рефат Чубаров заявил, что планирует провести «мирную акцию», в ходе которой пройдет шествие в Крым с украинской территории, передавала «Газета.ру». Лидер экстремистской организации намеревается привлечь к проведению «марша на Крым» представителей других государств. Точную дату начала акции он не назвал, однако заявил о штабе, который уже создан и готовится к оглашению своего состава.

Комментируя заявление Чубарова, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил мнение, что такое шествие будет маршем против жителей Крыма. При этом, как предает RT, сенатор напомнил, что крымские татары, живущие на полуострове, имеют весь набор прав и свобод, «которые не были им доступны в украинский период истории Крыма».

1 Организация запрещена на территории РФ.