ВСУ сообщили о завершении отвода сил в Петровском в Донбассе

Киев, 7 декабря. Вооруженные силы Украины объявили о завершении разведения сил и средств в районе поселка Петровское, в Донецкой области.

Об этом пишет на своей странице в Facebook пресс-центр штаба операции объединенных сил Украины.

«На участке разведения №3 в Донецкой области, сегодня в 12.00 (13.00 по Москве) завершились практические меры демонтажа фортификационных сооружений и других объектов военного назначения», — передается в сообщении пресс-центра штаба.

Согласно информации из источников, украинские госслужбы изъяли 244 взрывоопасных предмета, демонтировали 10 блиндажей и 28 вспомогательных сооружений, передает «Газета.ру».

«Завтра начнется верификация представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ результатов завершения процесса разведения сил и средств», — сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Разведение сил в районе населенного пункта Петровское было начато 9 ноября. С 13 ноября силы ДНР и ВСУ приступили к разминированию участка, а 22 ноября — начали демонтировать фортификационные сооружения. 5 декабря представители Донецкой народной республики объявили о завершении отвода сил со своей стороны, о чем уведомили миссию ОБСЕ.

Ранее полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов рассказал о повышении безопасности в регионе, благодаря разведению вооруженных сил. Но в то же время, на отдельных участках линии соприкосновения ВСУ все еще не прекратили обстрелы гражданских объектов.