В каршеринге нашли особенность, которая может стоить водителю жизни

Москва, 7 декабря. Пользователи каршеринга узнали об одной особенности сервиса, которая может стать причиной ДТП и угрозой их жизни. Выяснилось, что сотрудники службы безопасности сервиса имеют возможность блокировать двигатель идущего на полном ходу автомобиля.

Пользователь услуги каршеринга, студентка Анастасия Банникова случайно перепутала номера и села не в тот автомобиль. Чтобы решить проблему, сотрудники службы безопасности дистанционно заглушили двигатель.

«Автомобиль встает как вкопанный. Идущий сзади автомобиль может попросту не успеть. Может создаться как минимум какой-то аварийный момент либо действительно уже та авария, которая может понести за собой какие-то жертвы, травмы и так далее», — цитирует телеканала «Звезда» автоэксперта Александра Киринко.

В каршеринговой компании заявили, что подобная мера применяется только в крайних случаях.

Ранее, как предавали «Известия», вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов обратились в ФАС с просьбой проверить обоснованность льгот на стоимость парковки для операторов каршеринга в Москве. По мнению парламентариев, крупные скидки на парковку для каршеринговых автомобилей усугубляют дефицит мест для парковки в столице. Аналогичное обращение направлено мэру Москвы Сергею Собянину.

Летом появилась информация, что Госавтоинспеция РФ собирается запретить использование каршеринга для злостных нарушителей правил дорожного движения или водителей, лишенных прав. По словам главы управления надзорной деятельности ГИБДД Романа Мишурова, планируется создать базу данных, которой каршеринговые компании смогут пользоваться для проверки клиентов, сообщала «Газета.ру».