Новак назвал интенсивными переговоры России и Украины по газу

Вена, 6 декабря. Переговоры России с Украиной по газу идут интенсивно, российская сторона настроена на решение спорных вопросов, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

«Сегодня эти переговоры продолжаются на корпоративном уровне, очень интенсивные. Даже в настоящий момент они продолжаются. Мы, конечно, настроены на то, чтобы найти все необходимые решения тех вопросов, которые есть», — сообщил министр в эфире телеканала «Россия 24».

Новак подчеркнул, в первую очередь в рамках переговоров «должны быть урегулированы судебные разбирательства». Кроме того должны быть созданы «такие условия для транзита газа, которые конкурентоспособны по отношению к другим».

«В этом случае, конечно, транзит будет сохранен и у нас будут возможности, в том числе, использовать газотранспортную систему Украины», — отметил он.

Ранее прошедшие в Вене переговоры прокомментировал исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко. По его словам, «чтобы продемонстрировать свою конструктивность», украинская сторона уведомила российскую в том, что «готова рассматривать возможность получить газ от «Газпрома» в счет погашения задолженности по решению прошлого стокгольмского арбитража».

Он также сообщил, что «Нафтогаз» готов отозвать иски, «если будет заключен долгосрочный контракт на транзит, который будет покрывать все расходы».

Действующее соглашение на поставку и транзит российского газа в Европу через Украину истекает 31 декабря 2019 года. К этому времени Россия планирует запустить два газопровода в обход Украины — «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Украина в свою очередь имеет обязательства по внедрению европейского энергетического законодательства до конца этого года.

Как сообщала «Газета.ру», президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями немецкого бизнеса в пятницу заявил, что Россия не будет прекращать транзит газа через Украину. Он назвал это вопросом экономической целесообразности.