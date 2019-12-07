В МИД РФ заявили, что санкции США не останутся без ответа

Москва, 6 декабря. Российская Федерация не будет оставлять без ответа американские санкции против российских граждан и компаний, обвиненных в «хакерстве», сообщает МИД РФ.

Министерство финансов США 5 декабря ввело санкции против семи российских компаний и семнадцати физлиц, которые по мнению американского ведомства, были замешаны в киберпреступлениях.

«Как и предыдущие американские выпады, этот тоже не останется без ответа», — комментируют ситуацию в российском МИД.

В МИД РФ напомнили Соединенным Штатам, что между странами действует двухсторонний Договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

«Если бы у США были реальные улики, они обратились бы к российским компетентным органам с просьбой провести проверку, например, на основании двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года. Насколько нам известно, таких обращений не поступало», — подчеркивают в Министерстве иностранных дел России.

В МИД также заявляют, что отдельные американские политики изо всех сил пытаются очернить Россию и разрушить двусторонние отношения, вместо построения здорового сотрудничества.

«Выходит, что цель инициаторов санкций — вовсе не борьба с преступностью, а очередная пропагандистская атака против России», — говорится в сообщении МИД.

Ранее США ввели санкции против семи компаний, в том числе против организации Evil Corp, которая разработала и распространяла вредоносное программное обеспечение Dridex, сообщает «Газета.ру».

Под действие американских рестрикций также попали 17 физических лиц, большая часть из которых является гражданами Российской Федерации.