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Федеральное агентство новостей подверглось атаке неизвестных хакеров

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Федеральное агентство новостей подверглось атаке неизвестных хакеров

Сайт Федерального агентства новостей, а также служебная редакционная почта, находящаяся на серверах «Яндекса», сегодня вечером подверглись хакерской атаке. В ближайшее время могут быть перебои в работе ресурса.

На данный момент наши технические специалисты разбираются в последствиях хакерской атаки. Рассчитываем, что уже в ближайшее время все последствия атаки на наш информационный ресурс будут устранены.

Кроме того, злоумышленникам удалось взломать почтовые ящики редакции. Мы просим наших читателей сообщать о любых странных письмах, поступающий с них.

По факту случившегося редакция подает заявление в правоохранительные органы.

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