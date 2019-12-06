РФ ждет от «нормандского саммита» дополнительных договоренностей, заявил Лавров

Рим, 6 декабря. Россия ожидает, что на предстоящем саммите в «нормандском формате» будут приняты дополнительные договоренности, которые позволят ликвидировать конфликт в Донбассе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Будем ожидать дополнительных договоренностей, которые позволят этот конфликт ликвидировать, которые позволят надежно обеспечить безопасность людей в Донбассе, позволят обеспечить их права, которые закреплены в Минских договоренностях, так называемый Закон об особом статусе, и которые позволят этот конфликт прекратить», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров выразил надежду, что на саммите в Париже удастся услышать позицию по Донбассу украинского президента Владимира Зеленского, поскольку заявления украинских политиков крайне противоречивы, передает ТАСС.

Ближайшая встреча России, Украины, Германии и Франции в «нормандском формате» на высоком уровне состоится 9 декабря в Париже. Источники в Верховной раде сообщили ранее, что формат «нормандского саммита» будет нестандартным. Он начнется с двусторонней закрытой встречи Зеленского и президента РФ Владимира Путина. И только после нее будет общая встреча лидеров Франции, ФРГ, Украины и России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что к итогам встречи России и Украины на саммите нужно относиться со «сдержанным оптимизмом». Он также сообщил, что участники встречи могут принять некий документ по итогам встречи. Он пояснил, что документ, о котором идет речь, носит необязывающий характер, однако можно ожидать, что в нем будут «зафиксированы какие-то точки, по которым есть совместное понимание».

Отметим, в пятницу экс-президент Украины Петр Порошенко посоветовал Зеленскому не встречаться с российским коллегой наедине, передавала «Газета.ру». Кроме того, он рекомендовал не обсуждать в рамках «нормандского саммита» газовый вопрос, чтобы «не позволить России сформировать невыгодный для Украины пакет договоренностей».