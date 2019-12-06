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Борьба с остатками террористов будет обсуждаться на встрече по Сирии в Казахстане — Лавров

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Борьба с остатками террористов будет обсуждаться на встрече по Сирии в Казахстане — Лавров

Рим, 6 декабря. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что на следующей встрече в астанинском формате будет обсуждаться борьба с остатками террористических группировок и гуманитарные вопросы, включая обмен пленными. 

Лавров напомнил, что 10-11 декабря в столице Казахстана пройдет 14-я встреча в астанинском формате. 

«Там будет рассмотрен ход выполнения договоренностей о деэскалации, о завершении борьбы с остатками террористических группировок.  Там же будут рассматриваться гуманитарные вопросы, включая оказание гуманитарного содействия сирийскому населению, создание условий для возвращения беженцев, обмен пленными и удерживаемыми лицами», — сообщил глава МИД РФ.

Очередная международная встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате пройдет в Нур-Султане 10-11 декабря. В начале недели глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди сообщил, что его ведомство ожидает подтверждения участия от приглашенных на переговоры по Сирии. По его словам, приглашение было направлено и спецпосланнику генсека ООН по Сирии Гейру Педерсену. Он отметил, что ожидает участия делегации сирийской оппозиции «на таком же уровне, как и на предыдущих переговорах».

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Переговоры в астанинском формате ведутся с 2017 года. В начале прошлого года в Сочи состоялся конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Тогда было принято решение создать Конституционный комитет, который будет работать в Женеве и подготовит конституционную реформу.

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