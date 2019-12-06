Лавров заявил, что РФ не стремится искать внутреннюю логику в решениях США

Рим, 6 декабря. Российская Федерация не собирается заниматься поиском внутренней логики в различных решениях Соединенных Штатов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам Лаврова, российское правительство уже привыкло к тому, что во всем нужно полагаться на себя из-за ненадежности западных партнеров.

«Мы уже привыкли за последние годы, что нам надо полагаться на себя​​​. Потому что наши западные коллеги как партнеры ненадежны. Вот, собственно говоря, и все», — отметил российский министр иностранных дел.

Также глава МИД РФ подчеркнул, что осмыслить решения Белого дома порой бывает очень сложно, поэтому Россия воспринимает это просто как данность.

«А мотивы, по которым Соединенные Штаты принимают те или иные решения, я даже комментировать не собираюсь. Мы это воспринимаем как данность. Не стремимся найти какую-то внутреннюю логику. Есть факт - надо этот факт оценивать, как он того заслуживает», — заявил Лавров в ходе международной конференции «Средиземноморье: Римский диалог».

Сергей Лавров отмечает, что Российская Федерация заинтересована в партнерских отношениях как с Соединенными Штатами Америки, так и с Европейским союзом.

В ходе конференции «Средиземноморье: Римский диалог» глава российского МИД также затронул тему переговоров в нормандском формате, передает RT.

«Что мы будем ожидать от переговоров в нормандском формате? Будем ожидать дополнительных договоренностей, которые позволят этот конфликт ликвидировать, которые позволят надежно обеспечить безопасность людей в Донбассе», — заявил глава МИД Российской Федерации.

Сергей Лавров подчеркнул, что новые соглашения должны обеспечивать права населения Донбасса, которые прописаны в Минских соглашениях.