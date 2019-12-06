Стрельба произошла на военной базе США во Флориде, погибли четыре человека

Вашингтон, 6 декабря. Неизвестный открыл огонь по людям на американской военной базе в штате Флорида. Три человека были убиты, около десяти поучили ранения, нападавшего ликвидировали правоохранители.

Жертвами стрельбы на базе Военно-морских сил США «Пенсакола» стали четверо человек. В число погибших входит и сам нападавший. По предварительным данным, порядка десяти человек получили ранения. Среди пострадавших — два помощника шерифа, один ранен в руку, другой в колено. Инцидент произошел примерно в 06.30 по местному времени (14.30 по московскому).

Пресс-служба авиационной базы ВМС в Пенсаколе сообщила, что до конца дня база будет закрыта. В Белом доме уточнили, что об инциденте доложили президенту США Дональду Трампу.

Согласно открытой информации, авиационная база ВМС в Пенсаколе является основной учебной базой для офицеров военно-морских сил, корпуса морской пехоты и береговой охраны. На ней дислоцировано порядка 16 тыс. военных, еще около 7,4 тыс. гражданских лиц работают на ее территории, передает RT.

Отметим, что это второй за четыре дня случай стрельбы на американской военной базе. 4 декабря произошла стрельба на базе Перл-Харбор — Хикэм в штате Гавайи. Моряк открыл огонь из служебного оружия. Пострадали трое американских военных. Нападавший покончил жизнь самоубийством. Сейчас по данному факту проводится расследование.