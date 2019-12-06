Глава СБУ провел консультации с представителями США по переговорам в «нормандском формате»

Киев, 6 декабря. Глава СБУ Иван Баканов встретился с американскими представителями накануне переговоров в «нормандском формате», передает RT.

Руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов провел встречу с заместителем помощника государственного секретаря США Джорджем Кентом и временным поверенным в делах США на Украине послом Уильямом Тейлором. Стороны обсуждали подготовку к саммиту «нормандской четверки».

Об этом сообщается на странице украинского ведомства в Facebook.

«Украинская сторона активно готовится к встрече в «нормандском формате». Мы имеем четкую позицию для переговоров», — подчеркивает глава СБУ Иван Баканов.

Участники встречи также затронули вопрос реализации запланированной реформы Службы безопасности Украины.

Ранее заместитель председателя правительства Федерального правительства Германии Ульрике Деммер подтвердила, что рабочая встреча «нормандской четверки», как и было заявлено, продлится три часа.

Ранее украинский парламентарий от партии «Слуга народа» Никита Потураев рассказал о целях на саммите, которые определил для себя украинский президент Зеленский.

«Во время встречи Владимир Зеленский будет добиваться следующих целей: прекращение огня по всей линии разграничения, обмен пленных по формуле «всех на всех» с указанием четких сроков, проведение местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей по украинскому законодательству», — заявил украинский политик.

Напомним, встреча лидеров стран «нормандской четверки» (Российская Федерация, Украина, Германия и Франция) состоится 9 декабря 2019 года в Париже. Во время переговоров будет затронута тема перемирия и прекращения огня в Донбассе. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение обсудить с российским президентом Владимиром Путиным вопрос транзита и поставки газа.