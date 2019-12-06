Военная полиция РФ в Сирии провела патрулирование по трем маршрутам в Алеппо и Ракке

Алеппо, 6 декабря. Военная полиция РФ провела патрулирование по трем маршрутам в провинциях Алеппо и Ракка вдоль сирийско-турецкой границы, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Российская сторона продолжает реализацию положений меморандума о взаимопонимании, заключенного между РФ и Турцией 22 октября.

В пятницу подразделения российской военной полиции провели патрулирование по маршрутам Аджами — Каракозак и Аджами — Мембидж в провинции Алеппо, Айн-Иса — Бир-Хассан-Амо в провинции Ракка.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября на переговорах в Сочи приняли совместный меморандум, который ознаменовал окончание антитеррористической операции Анкары «Источник мира», направленной против террористических группировок курдов на севере Сирии. С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода курдских незаконных вооруженных формирований. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.

Как передавала «Газета.ру», 20 ноября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на севере Сирии практически завершен отвод вооруженных курдских формирований, они могли остаться в отдельных районах.