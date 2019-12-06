Закон о семейном насилии разрушит семейный институт. ФАН-ТВ

Международная общественная организация «Всемирный Русский Народный Собор» озвучила свою позицию о проекте Федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия». По их мнению, такой закон не является новым законом, а является новой философией мира, которая настроена на то, чтобы разрушать семейный институт.
«Семейное насилие — это сухая вода. Не бывает никакого семейного насилия, потому что насилие это отдельное, подверженное Уголовному кодексу происходящее действие, вне зависимости от того, где оно происходит. Мы, Всемирный Русский Народный Собор, против того, чтобы существовали любые законодательные акты, в которых семья и насилие сосуществуют», — Константин Малофеев, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора.
Профилактика семейно-бытового насилия может нарушить сокровенные и тайные границы семьи, испортить взаимоотношения между самыми близкими. Данный закон позволит родственникам шантажировать друг друга, разрушить доверие между ними.
«Мы решили создать рабочую группу из представителей Совета Федерации, Государственной думы и Всемирного Русского Народного Собора для того, чтобы изучить законодательство, которое касается семьи, и приступить к принятию какого-либо решения. И третий важный момент — мы считаем, что семья не может быть отдельным предметом юридического регулирования, потому что, если семья становится предметом юридического регулирования, то в семье появляются третьи, четвертые, пятые стороны, которые вмешиваются в приватную, интимную, частную жизнь мужчины и женщины», — Александр Щипков, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора.