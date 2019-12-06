Закон о семейном насилии разрушит семейный институт. ФАН-ТВ

Международная общественная организация «Всемирный Русский Народный Собор» озвучила свою позицию о проекте Федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия». По их мнению, такой закон не является новым законом, а является новой философией мира, которая настроена на то, чтобы разрушать семейный институт.

«Семейное насилие — это сухая вода. Не бывает никакого семейного насилия, потому что насилие это отдельное, подверженное Уголовному кодексу происходящее действие, вне зависимости от того, где оно происходит. Мы, Всемирный Русский Народный Собор, против того, чтобы существовали любые законодательные акты, в которых семья и насилие сосуществуют», — Константин Малофеев, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора.

Профилактика семейно-бытового насилия может нарушить сокровенные и тайные границы семьи, испортить взаимоотношения между самыми близкими. Данный закон позволит родственникам шантажировать друг друга, разрушить доверие между ними.