Москва, 7 декабря. Глава МИД временного правительства Ливии Абдель Хади аль-Хувейдж назвал ужасным похищение двух сотрудников российского Фонда защиты национальных ценностей террористами так называемого Правительства национального согласия. В беседе со специальным корреспондентом Федерального агентства новостей Аббасом Джума дипломат подчеркнул, что таких преступлений происходить не должно.

Журналист попросил главу Тобрукского МИД дать оценку действиям боевиков ПНС Ливии, которые захватили двух россиян — Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана — весной 2019 года.

«Это ужасно. Такого не должно происходить. Тот, кто это совершил — преступники. Они убийцы, находящиеся вне закона. Нам известно, что они похищают иностранцев, требуют за них выкупы. Они похищают даже девяти-десятилетних детей. Затем они их покупают и продают, шантажируют их родителей. Мы желаем терпения семьям этих людей. Даст бог, наша армия скоро войдет в самый центр Триполи и эти люди, и другие будут свободны в самое ближайшее время», — отметил Абдель Хади аль-Хувейдж.

Дипломат также отметил, что похитители россиян несут ответственность за свои действия. Он выразил надежду, что граждане РФ смогут вернуться на родину, и добавил, что Тобрук займется делом россиян, как только Триполи будет освобожден.

«Те, кто похитили этих русских, несут ответственность за содеянное. Мы не позволим тронуть ни одного гражданина России или любого другого государства. Не позволим брать их в плен, сажать в тюрьму, убивать или похищать. Если бог даст, эти ребята вернутся домой. Мы займемся этим в первую очередь, как только освободим столицу», — резюмировал дипломат.

Напомним, двое сотрудников ФЗНЦ Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан весной 2019 года проводили социологические исследования в африканской стране. Террористы группировки RADA задержали россиян на территории, подконтрольной ПНС Ливии и без предъявления обвинений поместили их под стражу. Как отмечал глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, к гражданам РФ на протяжении пяти месяцев не пускали адвоката. Кроме того, им не дали возможности совершить телефонный звонок.

Россиян все это время держат в тюрьме «Митига»: она расположена в Триполи и находится под контролем боевиков бандформирования RADA, которое официально входит в состав «МВД» так называемого Правительства национального согласия. О тюрьме и зверствах ее «персонала» неоднократно сообщалось в докладах СБ ООН. Эксперты международной организации обвиняли боевиков RADA в пытках, насилии, убийствах, работорговле, а также похищении и незаконном удержании людей в «Митиге» ради выкупа.

Напомним, сейчас ливийский Триполи, как и еще ряд населенных пунктов на северо-западе страны, находится под контролем так называемого Правительства национального согласия. Эта структура была искусственно создана при поддержке Запада и по факту состоит из разрозненных вооруженных группировок, ответственных за революцию в Ливии в 2011 году. В данные бандформирования также входят террористы запрещенных в РФ организаций «Братья-мусульмане»1, «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1.

Активизация джихадистских группировок в Ливии началась на фоне масштабного кризиса, разразившегося в стране после свержения и убийства Муаммара Каддафи. В 2014 году Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала антитеррористическую операцию. В результате силам ЛНА удалось освободить большую часть востока страны от боевиков. В апреле 2019 года Хафтар отдал приказ начать новую фазу операции, направленную на освобождение Триполи от террористов ПНС Ливии.

Полный текст эксклюзивного интервью Абделя Хади аль-Хувейджа Федеральному агентству новостей будет опубликован в ближайшее время.

1 Организация запрещена на территории РФ.